Увеличилось число жертв урагана в Москве

Пожилая женщина, пострадавшая во время урагана в Москве, скончалась в больнице, сообщили департамента здравоохранения Москвы в среду.

«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц», – передает РИА «Новости».

По словам источника, в больницах остается 11 пострадавших в результате урагана 21 апреля.

Напомним, 21 апреля в Москве из-за штормового ветра Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности. Мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.

По последним данным столичного департамента здравоохранения, в результате разгула стихии с Москве пострадали 17 человек, из них 14 были госпитализированы.

Во время урагана погибла 13-летняя девочка, которую накрыло внезапно взлетевшим от порыва ветра мусорным баком; в Сети появились кадры жуткого происшествия.