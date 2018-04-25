В НАСА рассказали о переговорах по окололунной станции

НАСА пока еще ведет переговоры с зарубежными партнерами о строительстве окололунной станции, сообщила представитель ведомства Шэрил Уорнер.

«НАСА все еще собирает информацию по реализации Lunar Orbital Platform – Gateway, в том числе вклад зарубежных партнеров в него», – передает РИА «Новости» слова Уорнер.

Вопрос о возможном участии в проекте России она переадресовала в «Роскосмос».

Напомним, в понедельник сообщалось, что США предлагают использовать свои скафандры вместо российских «Орланов» для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway.

В апреле уже сообщалось, что США и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway принуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам.

В январе 2018 года сообщалось, что Россия намерена предложить свои скафандры для работы космонавтов и астронавтов во время выходов в открытый космос с международной окололунной станции Deep Space Gateway. Прототипом может послужить скафандр «Орлан» последнего поколения, который сейчас используется на Международной космической станции.

Российские космонавты с августа начнут работать в открытом космосе в новых скафандрах «Орлан-МКС», а летный скафандр, созданный для полетов на новом российском космическом корабле «Федерация», планируют переделать, так как он оказался некрасивым.