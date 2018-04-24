СМИ рассказали о безбедной жизни телохранителя бен Ладена в Германии

Тунисец, который по неподтвержденным данным когда-то был телохранителем Усамы бен Ладена, проживает в Германии с 1997 года и получает ежемесячные выплаты в размере 1 тыс. 168 евро в виде социальных пособий (почти 88 тыс. рублей по текущему курсу), сообщают СМИ.

Эти данные стали доступны после обращения представителей немецкой правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии» (AfD) к правительству Северного Рейна-Вестфалии с вопросом о том, кто такой Сами А. Немецкие СМИ не сообщили полного имени человека по причинам неприкосновенности частной жизни, пишет Би-би-си.

Сами А. отрицает обвинения в связи с «Аль-Каидой». Ранее он участвовал в судебных разбирательствах. Согласно свидетельским показаниям немецкого антитеррористического суда в 2005 году, Сами А. служил в течение нескольких месяцев 2000 года в качестве одного из телохранителей бен Ладена в Афганистане. В итоге ему так и не было предъявлено обвинение.

Сами А. живет с немецкой женой и четырьмя детьми в городе Бохум, Северный Рейн-Вестфалия. Получив временный вид на жительство в Германии в 1999 году, он прошел несколько курсов и переехал в этот город в 2005 году. Его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено в 2007 году, поскольку суд тогда счел, что мужчина до сих пор представляет значительную опасность для общественной безопасности.

Попытки депортации Сами А. заканчиваются безуспешно, так как суд не может вынести подобное решение на основании того, что в Тунисе его могут подвергнуть пыткам и бесчеловечному отношению.