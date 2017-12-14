Бузовой подарили одежду для будущего малыша

Сочинские поклонники подарили Ольге Бузовой целую коробку детских вещей, однако она заявила, что не беременна.

В минувший понедельник певица и актриса Ольга Бузова приехала в Сочи, где выступила с коллегами по спектаклю «Мужчина нарасхват». После спектакля к ней в гримерную занесли подарки, переданные от поклонников и организаторов, сообщает издание «7 дней».

Одним из подарков стала большая коробка, доверху набитая одеждой для младенца.

«Поклонники писали о том, что Бузова станет прекрасной мамой. Более того, преданные поклонники уже даже вычислили предполагаемого папу «будущего малыша» телезвезды. Отцовство приписали игроку «Зенита» – волейболисту Александру Волкову, с которым Ольга некоторое время назад была замечена на свидании в ресторане», – отмечает издание.

Певица стала отрицать беременность и наличие партнера:

«У меня даже мужчины пока что нет!» – заявила Ольга.

Ранее поклонники Бузовой заподозрили ее в нетрадиционной ориентации.