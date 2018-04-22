Бузова сыграла в спектакле со «смешной эротикой»

Ольга Бузова пригласила поклонников в Сочи на спектакль «Мужчина нарасхват», заявив, что в комедии даже эротические сцены выглядят смешно.

Певица Ольга Бузова пригласила поклонников в Instagram на спектакль со своим участием:

«Мужчина нарасхват» – это спектакль, где смешно все! Даже эротические сцены», – написала Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Апр 2018 в 8:38 PDT

Пользователи по-разному отреагировали на ее приглашение и провокационное фото:

«Чехов, наверное, сто раз в гробу перевернулся от наших «артисток» театра», – считает vkusno_sytno.ru.

«Вот уж не думала, что буду Бузову защищать. Что ни говорите, но она очень трудоспособна. Она способна работать днями и ночами, а это достойно уважения. Девочка хватается за все мыслимые и немыслимые проекты, чтобы держаться на плаву. Уметь отдать себя всю – это тоже талант. Есть в ней наигранность, хвастовство, что многих раздражает (в том числе и меня), но кто в современном шоу-бизнесе без этого. Ее образу жизни я не завидую: постоянно куда-то бежать, что-то зубрить, макияж, укладка, съемки в разных концах России, ни семьи, ни детей, вокруг чужие люди, которые притворяются друзьями. Это цена ее популярности», – написала elenadeu5.

Ранее Ольга Бузова опубликовала фото в футболке с надписью, из-за которой на нее ополчились интернет-пользователи.