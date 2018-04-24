Китай оценил уровень ВТС с Россией в превосходной степени

Зампредседателя Центрального военного совета Китая генерал-полковник Сюй Цилян заявил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина переживает наилучший период за всю историю.

«Считаю, что сейчас межармейские отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за свою историю. В особенности – в отношениях по ВТС», – сказал Сюй Цилян в Пекине в ходе переговоров с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.

Он сообщил, что уже перестал работать как председатель китайской части российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по ВТС, передает РИА «Новости».

«Эта работа уже передается заместителю председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики товарищу Чжан Юся. Знаю, что вы лично с ним тоже очень дружите, и считаю, что при ваших совместных усилиях мы еще обязательно получим более плодотворные результаты в военно-техническом сотрудничестве», – сказал Сюй Цилян, обращаясь к Шойгу.

Он также сообщил, что проинформирован о состоявшейся в понедельник встрече глав военных делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мне уже докладывали, что вчера во время встречи с председателем Си Цзиньпином вы хорошо высказали свое мнение от лица всех министров обороны государств-членов ШОС. Желаю больших успехов в проведении Совета министров обороны ШОС. Мы хотим, чтобы вы играли еще большую, важную роль в обеспечении безопасности и обороны в рамках ШОС», – отметил Сюй Цилян.

Он напомнил, что в течение последних пяти лет вместе с Шойгу вел заседания межправкомиссий по ВТС. «Можно сказать, что каждое наше заседание венчается большим успехом. Мы добились единого понимания в вопросах о военно-техническом сотрудничестве. Считаю, что вы внесли свой большой вклад в наше совместное дело», – сказал Сюй Цилян Шойгу.