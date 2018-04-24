Хакеры назначили выкуп в биткоинах за сайт минэнерго Украины

Сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины был взломан хакерами; злоумышленники просят 0,1 биткоина (около 930 долларов) за его разблокировку.

При открытии сайта пользователь может видеть лишь красную страницу, на которой написано, что сайт зашифрован, и многие файлы больше недоступны.

Украинскому ведомству дали 10 часов для оплаты расшифровки данных.

Напомним, в декабре 2017 года хакеры взломали сайты украинских изданий «Тиждень» и Ukraine News и разместили на них ссылки на секретные документы с личными данными людей, стоящих за деятельностью портала «Миротворец».