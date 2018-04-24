Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 15 копеек – до 61,65 рубля, курс евро снизился на 17 копеек – до 75,26 рубля.

Стоимость нефти растет на 0,5% – до 75,1 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».