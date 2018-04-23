Понесенный Россией вред от санкций связали с открытостью ее экономики

Россия поплатилась санкциями за свою открытость в экономической сфере, в результате чего пострадали и швейцарские компании, пишет Le Temps.

Менеджер хедж-фонда Elbrus Capital Антон Хмельницкий назвал санкции «выстрелом, который попал в цель», передает «ИноТВ». По его словам, основной посыл санкций заключается в том, что за несколько дней российских олигархов оказалось возможным «поставить на колени».

«В то время как Россия, кажется, все больше изолируется от международного сообщества, в финансовую систему она интегрирована как никогда», – пишет автор.

Он отмечает, что взаимозависимость российского и европейского рынка можно увидеть в контексте кризиса, который пережили на следующий день после объявления об американских санкциях три швейцарские промышленные группы – Sulzer, Schmolz+, Bickenbach и Oerlikon. Сообщается, что в каждую из них инвестировал российский бизнесмен Виктор Вексельберг.

Акции Sulzer просели на 25%, и поэтому компании придется как можно скорее довести долю россиян до уровня меньше 50%, чтобы вытащить фирму из «новой холодной войны, которая разворачивается между США и Россией», пишет журналист. По утверждению одного из руководителей компании, она стала случайной жертвой этого противостояния.

Однако Хмельницкий отметил, что распространения кризиса бояться не стоит. По его мнению, случай Sulzer особенный, а американские санкции всегда имели целенаправленный характер.

По словам Хмельницкого, «растущая открытость России» и поставила ее в деликатную позицию. «Ее компании больше всего зависят от спроса на сырье, и российский рынок – один из лучших показателей мирового роста», – сказал эксперт.



Из-за санкций рынок скорректировал такую открытость России, пишет автор. Блокировка американских счетов и операций в долларах привела к тому, что стали выводить свои деньги и возвращать их на родину. Эксперты заявляют, что это заставило упасть курс швейцарского франка до невиданных с 2015 года значений.



Хмельницкий подчеркнул, что на швейцарскую экономику это повлияет, но не напрямую. Большинство компаний, которые попали под санкции, инвесторам неизвестны и на биржах не представлены, добавил он.

Также он выразил мнение, что попадание «РусАла» под санкции связано с подъемом налога в США на импорт алюминия. «Возможно, свою роль сыграло желание устранить прямого конкурента американской промышленности», – сказал эксперт.

В субботу сообщалось, что европейские политики начали дипломатическую кампанию с целью убедить президента США Дональда Трампа ослабить антироссийские санкции. По их мнению, продолжающееся давление на компании из России негативным образом скажется на европейских производителях.

Напомним, США 6 апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.