Европа решила убедить Трампа ослабить санкции против России

Европейские политики начали дипломатическую кампанию с целью убедить президента США Дональда Трампа ослабить антироссийские санкции; по их мнению, продолжающееся давление на компании из России негативным образом скажется на европейских производителях.

Ведущая роль в этих усилиях принадлежит Парижу, пытающемуся убедить политиков в Берлине, Лондоне и Риме сообща донести инициативу по ослаблению санкций до Трампа, передает ТАСС со ссылкой на газету «Файнэншл таймс».

Издание приводит слова неназванного французского чиновника, который заявил, что обрушившиеся на «Русал» санкции могут оказать «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов».

Кроме того, большому количеству промышленных предприятий в Европе в этой связи будет грозить риск закрытия.

Отмечается, что пострадают предприятия широкого спектра – от автомобильных до авиационных.

«Это не те предприятия, которые можно за один день заново открыть. Так что нужно решение, причем быстро», – сказал французский источник газеты, добавив, что по этой теме с США идет «конструктивное взаимодействие».

Издание сообщает, что дипломатические усилия предпринимаются накануне визитов в Вашингтон канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые запланированы на следующую неделю.

Напомним, США 6 апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.