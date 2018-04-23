Машков предложил изменить название «Табакерки»

Новый худрук «Табакерки» Владимир Машков заявил, что московский театр должен носить название «Театр Олега Табакова».

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях... Театр должен быть ТОТ – театр Олега Табакова», – сказал Машков, передает РИА «Новости».

Московский театр под руководством Олега Табакова, известный как «Табакерка», был основан в 1987 году.

Народный артист России Владимир Машков был назначен новым художественным руководителем «Табакерки» в начале апреля.

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище рядом с могилами актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.