Взрыв при выстреле из самоходного миномета «Тюльпан» попал на видео

В результате взрыва на учениях в Северной Осетии двое российских военнослужащих получили ранения; инцидент был заснят на видео.

Инцидент произошел на полигоне «Тарское» еще 12 апреля. Там на протяжении девяти дней велись учения артиллеристов ЮВО. В ходе стрельб одна из мин взорвалась на выходе из ствола 2С4 «Тюльпан», сообщают «Вести.ру».

В результате один военный получил тяжелую травму головы, второй был контужен. Ствол самоходного миномета разорвало.

Инцидент заснял на видео один из участников учений. На записи видно пламя, охватившее машину.

2С4 «Тюльпан» - 240-мм самоходный миномет. Разработан на Уральском заводе транспортного машиностроения в конце 60-х-начале 70-х годов. Предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника. По-прежнему частично находится на вооружении российской армии.