«Роцит» и Роскомнадзор проверят жалобы пользователей Рунета

Центр интернет-технологий «Роцит» совместно с Роскомнадзором предложил пользователям Сети сотрудничество для сохранения качественной работы Рунета на фоне блокировки мессенджера Telegram.

«Роцит» с 16 апреля вместе с Роскомнадзором и провайдерами связи реализует технические мероприятия, направленные на исполнение судебного решения по блокировке Telegram.

«В силу специфики архитектуры мессенджера, попытки заблокировать доступ к Telegram привели к тому, что цифровой бизнес и ряд представителей отраслей традиционной экономики, чья работа связана с использованием сети интернет, а также рядовые пользователи столкнулись с серьезными перебоями в работе сайтов и приложений, важных как для бизнес-процессов, так и для повседневной коммуникации», – отметили в центре.

В «Роците» считают, что ситуация вокруг блокировки ряда независимых сервисов должна разрешаться с учетом трех составляющих проблемы: технологической, имиджевой и пользовательской. В связи с этим предлагает всем заинтересованным принять участие в выработке позиций для диалога, в результате которого удастся соблюсти право пользователей на качественную работу интернет-сервисов.

С 23 апреля сообщить о нарушениях в работе интернет-сервисов, озвучить статистические данные, «приложить» аналитику кейсов можно через «Горячую линию» «Роцит» (hotline.rocit.ru) или через сообщество «Роцит»в соцсети ВКонтакте.

«Уверены, что консолидированное мнение пользователей и цифровых сервисов позволит найти пути для сохранения качественной работы Рунета в сложившейся ситуации», – отметили в центре.

Вместе с тем, Роскомнадзор объяснил недоступность портала Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

Ведомство также опровергло информацию, согласно которой в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в России оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?».

«Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», – сообщил Роскомнадзор.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. 16 апреля Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.