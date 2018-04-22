Вандалы в Полтаве осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, установленный на месте массовых расстрелов жителей города в годы немецко-фашистской оккупации.

На памятниках вандалы написали нацистское приветствие и антисемитские лозунги, которые уже закрасили черной красной, передает ТАСС.

Ночью возле памятника находились сотрудники правоохранительных органов, которые должны были предотвратить подобные инциденты.

Памятник Скорбящей матери не первый раз оскверняется вандалами. Аналогичные случаи уже были зафиксированы в апреле 2016 года, когда неизвестные злоумышленники нанесли на памятник антисемитский призыв и нарисовали свастику.

В сентябре прошлого года в Полтаве осквернили памятник генералу Николаю Ватутину, облив его красной краской, а до этого от вандалов в этом же городе пострадал памятник Петру I.