США подсчитали, сколько выделили Украине на безопасность с 2014 года

Соединенные Штаты выделили Украине почти 1 млрд долларов на укрепление безопасности страны с 2014 года, сообщила американский посол в Киеве Мари Йованович.

«С 2014 года США предоставили Украине почти 1 млрд долларов помощи на политику безопасности», – сказала она телеканалу «112 Украина».

Йованович уточнила, что помощь включает предоставление «важного оборудования», в том числе радары и приборы ночного видения, которые «спасают жизни украинцев», передает ТАСС.

По ее словам, главной инвестицией, которые отмечают и украинские генералы, являются «учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО».

При этом посол не смогла ответить, когда США предоставит Киеву вооружение.

Тем временем американский конгресс собирается предоставить Украине 200 млн долларов на военную помощь, включая летальное оружие, хотя прежде украинский президент Петр Порошенко заявлял, что эта сумма составит не менее 500 млн долларов.

Глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко заявлял, что Киев начнет новый виток насилия в Донбассе, как только получит образцы летального оружия из США.