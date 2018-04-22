В Египте обнаружили голову статуи римского императора Марка Аврелия

Бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в ходе ремонтных работ в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юге страны, сообщило министерство страны по делам древностей.

По словам главы департамента Древнего Египта Аймана Ашмауи, находка в виде изображения кудрявой головы императора с бородой имеет размеры 40 см х 33 см х 34 см, передает ТАСС.

Уникальность находки заключается в том, что скульптурные изображения этого правителя (161-180 годов) практически не встречались на территории Египта.

Кроме того, неподалеку обнаружен фрагмент безголовой статуи из песчаника.

Египет находился под властью Римской империи с 30 года до н.э. до 395 года н.э.