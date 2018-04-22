Россия отказалась пополнять капитал Всемирного банка

Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

«Мы [Россия] исходим из того, что не будем участвовать», – приводит его слова ТАСС.

«Во-первых, мы не очень солидарны с тем, что IDA (входит в группу Всемирного банка – прим. ВЗГЛЯД) поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров – заемщиков. И какая-то рециркуляция очень странная», – заметил замглавы Минфина. По его словам, официальная позиция России заключается в том, что если «большие развитые государства» решают заняться содействием развитию других стран, «то есть ближайшее пополнение капитала IDA», и действовать нужно через этот механизм.

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории России известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала», – добавил замминистра.

Сторчак сообщил, что Соединенные Штаты также решили не принимать участия в докапитализации ВБ, но добились принятия пакетного решения, согласно которому страна сохранит за собой блокирующий пакет – он будет снижен с 20% до 15%. По словам замглавы Минфина, в итоге реализуется схема, при которой «все заплатят», «американцы не вносят ни копейки», но сохраняют блокпакет.

В субботу акционеры группы Всемирного банка приняли решение об увеличении капитала на 13 млрд долларов, из них 7,5 млрд долларов предназначаются Международному банку реконструкции и развития (МБРР) и 5,5 млрд долларов – Международной финансовой корпорации. Заявлено, что это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире».