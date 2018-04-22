Порошенко похвастался «ценностью» украинского паспорта

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что согласно индексу компании Henley & Partners ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций.

«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», – написал Порошенко в своем Twitter.

Он не указал, на каком месте находится паспорт Украины в индексе Henley & Partners.

Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.

Согласно рейтингу, украинский паспорт – на 42 месте. Российский паспорт, как утверждают в компании, находится на 45 месте в рейтинге ценности гражданства. В пятерке лидеров – Сингапур, Финляндия, Швеция, Австрия и Канада.