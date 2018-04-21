Флаги со свастикой появились на трех мостах в Вильнюсе

Неизвестные развесили флаги с изображением свастики на мостах в Вильнюсе в годовщину рождения Адольфа Гитлера.

В полицию Вильнюса (Литва) в пятницу утром поступило три сообщения о появлении флагов со нацисткой символикой, передает Delfi со ссылкой на департамент полиции.

Флаги были прикреплены к железной цепи моста на проспекте Лайсвес, на перилах виадука на улице Прамонес, на перилах моста на улице Шило.

Флаги были убраны, начато расследование.

Напомним, в марте в литовском Грибине был демонтирован памятник советским активистам после того, как вандалы нарисовали на монументе свастики.