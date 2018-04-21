Президент Азербайджана сформировал новое правительство

В субботу, 21 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев сформировал новый состав правительства страны.

Ключевые министры сохранили свои места в новом правительстве, передает ТАСС.

На прошедших в апреле выборах Алиев победил с 86,03% голосов и переизбрался на четвертый срок.

Прежний кабмин, согласно конституции, подал в отставку 18 апреля, после приведения к присяге Ильхама Алиева.