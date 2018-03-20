Девушка Данилы Козловского рассказала, как он изводил ее на съемках «Тренера»

Актриса Ольга Зуева, исполнившая в спортивной драме «Тренер» роль врача-реаниматолога Вари, рассказала, как ей работалось с режиссером картины и по совместительству ее бойфрендом Данилой Козловским.

На вопрос о «семейном подряде» Зуева отрицательно качает головой: «Данила очень серьезно относится к тому, что он делает. Он никогда не сделает никому одолжение, кино для него слишком важно. Так что мне пришлось приложить усилия, чтобы он всерьез рассмотрел мою кандидатуру».

Зуева рассказала PeopleTalk, что помогала Козловскому в разработке женских образов и предложила вариант главной героини, режиссер даже изменил сценарий.

Публикация от OZ (@olyazueva_official) 20 Мар 2018 в 12:23 PDT

«Героиню мы видели совсем по-разному. Я приходила на площадку со своей версией, и Данила ломал ее у меня на глазах. Это моя первая главная роль, и мне хотелось показать всю свою женскую энергетику, сильные эмоции, но Данила видел героиню иной: «Лель, убери эти слезы, что за драма?» – рассказала Зуева, признаваясь, что «ужасно расстраивалась», когда Козловский не давал ей играть то, что она хотела. «Только когда я посмотрела фильм, поняла, к чему вел режиссер», – заметила она.

«Даня очень требователен, и, пока не получит того, что хочет, он не идет дальше – никаких полумер и компромиссов, ничего среднего. Мне вообще трудно давались съемки – я постоянно чувствовала волнение, а здесь еще и личный момент – я боялась, что он будет разочаровываться, когда у меня не получалось сразу. Но Данила подбадривал меня, хвалил», – добавила актриса.

12 апреля актер Данила Козловский представил в Москве свой режиссерский дебют – фильм «Тренер», вокруг трейлера к которому разыгрался крупный скандал.