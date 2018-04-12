Козловский презентовал скандальный фильм «Тренер»

В четверг актер Данила Козловский представил в Москве свой режиссерский дебют – фильм «Тренер», вокруг трейлера к которому разыгрался крупный скандал.

«Все началось с простого актерского желания – мечты сыграть футбольного тренера. С детства люблю футбол, всегда было интересно то, что происходит на бровке», – сказал Козловский.

Он добавил, что старается играть в футбол дважды в неделю, хотя «многое не получается», передает ТАСС.

По словам артиста, никто ему «не предлагал сыграть тренера», и тогда режиссер и сценарист Павел Руминов предложил ему «самому начать писать».

«Тренер» выходит в российский прокат 19 апреля. Начало проката кинокартины перед ЧМ по футболу не является совпадением – Козловский пояснил, что когда фильм был еще на стадии разработки, вопрос того, на чем будет строиться маркетинговая компания, был принципиальным.

«Хотели выйти перед чемпионатом мира, была амбиция стать главным фильмом про футбол на чемпионате, хотя наш фильм не только про футбол», – рассказал артист.

Ранее вокруг киноленты разыгрался скандал после того, как Козловский нелестно высказался о комментаторах в Сети, обругавших трейлер кинокартины.

Актер заявил, что «в России (...) сплошная ненависть и хамство», а зрители «пишут столько гадостей, что порой теряешься». После этого интернет-пользователи завалили и самого Козловского негативными высказываниями.

В свою очередь за артиста заступились режиссер Юрий Грымов и актер Михаил Пореченков.

Фильм «Тренер» стал дебютным для Данилы Козловского; также он выступил как продюсер и соавтор сценария к картине, сыграл в ней главную роль – бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти, завершает карьеру и становится тренером провинциальной команды.

В фильме снимались Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова. В числе продюсеров киноленты – Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Антон Златопольский.