Режиссер Грымов назвал причину травли Козловского

Распространившиеся в интернете негативные высказывания в адрес Данилы Козловского связаны с элементарной завистью к актеру, заявил режиссер Юрий Грымов.

«У нас люди небезразличны к успеху, а Козловский сегодня абсолютно успешный актер. Вспышки ненависти, мне кажется, связаны с элементарной завистью», – сказал режиссер РИА «Новости».

«Высказывать свое мнение имеет право любой зритель, пользователь Сети, но после того, как увидит хоть что-то», – отметил он.

Грымов добавил, что причиной негативной реакции также может быть то, что «на страну обрушилось гигантское количество спортивных драм». «Такое ощущение, что у нас нет больше тем: коньки, лыжи, футбол, хоккей. Это несколько странно, что тоже людей выводит на разговор», – отметил он, призвав относиться спокойно к негативу в Сети.

Такая реакция, продолжил режиссер, должна закалять. «Я слышал и читал много нелицеприятных слов в свой адрес, но я к этому отношусь спокойно, как к праву человека высказаться», – сказал он, отметив, что не нравится, как правило, одному человеку или сотне, а миллионам, напротив, нравится. «Жалко только, что у нас в новостях поднимается один негатив, а не восхищение. «Очень любим» в топах не появится, а негатив – сразу», – посетовал Грымов.

В свою очередь зампред комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, глава правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис заявил, что творческие люди зачастую болезненно воспринимают критику в свой адрес, но человек публичный, каким является актер и режиссер Данила Козловский, должен быть аккуратнее в высказываниях, чтобы не стать изгоем.

«Невозможно понять, что там было у человека в душе. (…) Творческие люди, когда их начинают критиковать – это болезненный момент для них на самом деле, но надо все-таки стоически (такое) воспринимать», – уверен Кирис. По его словам, сколько зрителей, столько и мнений.

«Невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами», – сказал Кирис. По его мнению, в такой ситуации лучшим решением было бы просто промолчать.

Ранее в поддержку Козловского высказался актер Михаил Пореченков.

Напомним, в интервью порталу Sports.ru актер Данила Козловский, который выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма «Тренер», а также сыграл в нем главную роль, сказал, что негативная реакция россиян на трейлер его картины оказалась для него неожиданной. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу. Режиссер пообещал, что не будет «ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости», и подчеркнул, что снял кино для тех, кто «принимает фантазию, эмоции и готов увидеть историю».