ООН нашла лишь 3% от нужной Украине суммы

В распоряжении гуманитарных агентств ООН есть только 3% от суммы, необходимой для оказания помощи жителям Юго-Востока Украины в 2018 году, сообщил координатор гуманитарных программ всемирной организации по Украине Нил Уолкер.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, в этом году гуманитарным агентствам необходимо 187 млн долларов для помощи Украине, однако на данный момент программа практически не получила средств, передает РИА «Новости».

Уолкер призвал государства – члены ООН «проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97% средств».

Он также заявил, что мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены, сторонам конфликта следует принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права.

По оценкам УКГВ, конфликтом на Украине затронуты 4,4 млн человек, из них 3,4 млн нуждаются в помощи и защите. При этом 2,3 млн украинцев наиболее уязвимы – это пожилые люди, женщины и дети

Ранее в ООН заявляли, что конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны.