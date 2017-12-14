В России подорожают загранпаспорта и водительские права

Правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца до 5 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте правительства.

Законопроект, рассмотренный и одобренный 16 апреля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, предполагает, что 5 тыс. рублей будут соразмерной платой за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации.

Кроме того, законопроект предлагает установить размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового поколения в размере 1,5 тыс. рублей, а за выдачу национального водительского удостоверения придется заплатить 3 тыс. рублей.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что МВД разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят сократить сроки оформления и выдачи россиянам загранпаспортов.