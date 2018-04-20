Поветкин выиграл суд у американца Уайлдера

Команда российского боксера Александра Поветкина выиграла судебный иск против американца Деонтея Уайлдера на 4,3 млн долларов, сообщили в пресс-службе адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы россиянина.

Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка отказал Уайлдеру во всех требованиях и присудил Поветкину 4,3 млн долларов, замороженных на счете после отмены боя между россиянином и американцем в мае 2016 года, передает ТАСС.

Американец может обжаловать решение суда в течение 30 дней, но адвокаты Поветкина уже потребовали вернуть деньги.

«Команда Поветкина изучит 48-страничное решение, для того чтобы продумать дальнейшие шаги», – заявили в пресс-службе.

«Еще предстоят суды по моральному ущербу, по этому решению также возможны апелляции. Но это важная победа, поскольку сторона Уайлдера считала эти деньги своими», – заявил глава промоутерской команды «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Поветкин 21 мая 2016 года в Москве должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до боя стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний.

Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc. подали на Поветкина в суд и требовали 5 млн долларов. Сумма встречного иска о защите чести и достоинства главы промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинского и Поветкина составляет 34,5 млн долларов.

Напомним, в феврале 2017 года суд присяжных Южного округа штата Нью-Йорк принял в споре боксеров Александра Поветкина и Деонтея Уайлдера сторону американца, заявив, что российский спортсмен принимал мельдоний уже после запрета вещества 1 января 2016 года.