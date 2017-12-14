В США собрались объявить Россию спонсором терроризма

Сенатор Кори Гарднер из США намерен внести законопроект, который позволит объявить Россию спонсором терроризма. «Россия не только вторглась на территорию Украины, не только отравила Скрипалей и не только поддерживает Асада. По данным украинских СМИ, Москва оказывает поддержку ИГИЛ*, благодаря чему группировка пополнилась тысячами русскоязычных джихадистов», – подчеркнул политик в своей статье в New York Times.

«Несмотря на введение беспрецедентных санкций против России руководством Трампа и Конгрессом в прошлом году, президент Владимир Путин, похоже, только еще более настроен на причинение тяжкого вреда международному миру и стабильности», – написал сенатор-республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер в авторской статье для New York Times.

Наряду с усилением финансовых санкций против Путина и его окружения есть еще один инструмент для наращивания дипломатического давления на Россию. Госдепу следует включить ее в список государственных спонсоров терроризма, добавив РФ к ее союзникам Ирану и Сирии, которые уже там находятся, уверен Гарднер.

«Россия вторглась на территорию своих соседей Грузии и Украины, поддерживает кровавый режим Башара Асада в Сирии и наших врагов в Афганистане, а также ведет активную информационную войну против западных демократий, в том числе, вмешавшись в выборы в США-2016», – перечислил политик грехи, в которых якобы повинна Москва.

Более того, Граднер заявил, что якобы есть свидетельства того, что Россия играет роль двойного агента в сирийском конфликте. «Защищая режим Асада, она также поддерживает и радикальные силы против него. Так, по данным украинских информационных агентств, Россия оказала материальную поддержку ИГ*, включая помощь в вербовке. В результате ряды ИГИЛ* пополнилось тысячами русскоязычных джихадистов», – пишет сенатор.

Еще одну «немыслимую черту» Россия пересекла, когда были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадали также сотрудники правоохранительных органов Великобритании, прибывшие на место происшествия и случайные очевидцы, добавил Гарднер.

Россия отвергает обвинения, но доказательства, по мнению сенатора, «сильнее». Россия ответственна за применение химоружия на территории государства-члена НАТО, и это «наглое нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника», уверен американский политик.

«Все это требует серьезного американского ответа. Вот почему я намерен внести законопроект, который потребует от Госдепа в течение 90 дней установить, соответствуют ли действия России тому, чтобы назвать ее спонсором терроризма», – отметил Гарднер.

Если ответ будет «да», то Россия столкнется с ограничениями на американскую внешнюю помощь, запретом на американские поставки и продажу военной продукции и товаров двойного назначени, а также другими ограничениями, в том числе финансовыми. Многие из них уже предусмотрены предыдущим санкционным законом, однако администрация Трампа рассматривает и другие меры, резюмировал сенатор.

Напомним, в начале апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Кроме того, США присоединились к ряду других стран и решили выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением британского агента Сергея Скрипаля, которое пытаются поставить в вину России.