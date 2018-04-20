Евродепутат призвала запретить программы «Касперского» в учреждениях ЕС

Евродепутат от Польши Анна Фотыга предложила внести в разрабатываемый проект заявления о кибербезопасности пункт с призывом запретить использование в учреждениях ЕС продуктов «Лаборатории Касперского».

«Поправка ...призывает ЕС провести всестороннюю проверку программного обеспечения, IT и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, используемых в учреждениях, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства и запретить те, которые были подтверждены как вредоносные, такие как «Лаборатория Касперского», – передает РИА «Новости» текст проекта документа, обсуждаемого в комитете по иностранным делам ЕП.

В данном документе собраны поправки к проекту резолюции депутата от Эстонии Урмаса Паэта на тему кибербезопасности. В исходной его версии «Лаборатория Касперского» не упоминается, зато упоминаются Россия, Китай и КНДР.



«Принимая во внимание, что различные государственные игроки – Россия, Китай и КНДР, в числе других – были вовлечены в нежелательные кибердействия для достижения политических, экономических целей или целей в области безопасности, которые включают атаки на объекты критической инфраструктуры, кибершпионаж, кампании по дезинформации и ограничение доступа к интернету (например, Wannacry, NonPetya); такая деятельность может являться противоправным деянием в соответствии с международным правом и может привести к совместному европейскому ответу», – говорится в документе.



ЕС не первому пришло в голову отказаться от продукции «Касперского».

Ранее от ПО «Лаборатории Касперского» отказались Литва, и США.

Российская компания «Лаборатория Касперского» сообщила, что обратилась с ходатайством о предварительной судебной приостановке запрета на использование продукции компании властями США.

Напомним, евродепутат от Польши Анна Фотыга, ставшая в 2016 году автором резолюции об информационном противодействии российским СМИ, призналась, что руководствовалась личными мотивами при создании этого проекта.