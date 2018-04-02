Водонаева показала неожиданное влияние «Звездочки» на котов

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками видео со своим котом, который неадекватно реагирует на запах мази «звездочка».

«Вчера на ночь я намазала Богдану (сыну Водонаевой – прим. ВЗГЛЯД) ноги «звездочкой» и вот итог! Кот сошел с ума, когда почуял этот запах под одеялом. Мяукал, лизался, кусался. Очень похоже на реакцию от валерьянки. Поэтому «звездочку» заносим в черный кошачий список», – написала она в своем Instagram.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 2 Апр 2018 в 2:48 PDT

Также она обратилась к тем, кто специально дает своим питомцам препараты с содержанием валерьяны.

«Хочу сообщить людям, которые дают кошкам валерьянку – вы конченые м*****! Посмотрела ролики в интернете и была в шоке. Хочу, чтобы вам тоже вкололи нехилую дозу бутирата с дезоморфином и героином и выложили вас на ютуб!» – возмутилась экс-участница «Дома-2».