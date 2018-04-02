«Ил» предложил Минобороны заменить авионику на всех Ан-124

Авиационный комплекс им. Ильюшина (ПАО «Ил») обсуждает с Минобороны возможность глубокой модернизации авионики на всем парке Ан-124 «Руслан», рассказал вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

«Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Он сообщил также, что Минобороны в 2018-19 годах получит восемь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А с увеличенной дальностью полета.

«В этом году рассчитываем передать Минобороны три борта, в следующем – еще пять», – сказал Рогозин.



Изготовление самолетов ведется в рамках заключенного контракта на 39 таких машин.



«Ил-76МД-90А существенно отличается от Ил-76МД. Фактически это другой самолет. У него много нового: двигатели, крыло, авионика. Машину делают с нуля», – рассказал Рогозин.



Напомним, в ноябре прошлого года новейший топливозаправщик Ил-78М-90А выкатили для летных испытаний.

Сообщалось также, что наземные частотные испытания топливозаправщика Ил-78М-90А начались в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП» при участии специалистов Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского. Для проведения частотных испытаний воздушное судно установили на специальные пневматические опоры.