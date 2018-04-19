В российском посольстве не исключили впрыскивания химиката в кровь Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании подозревает, что в кровь дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии перед отбором проб был впрыснут химикат.

Как сообщает РИА «Новости», российская дипмиссия призвала Лондон «снять цензуру» с публикаций в британских СМИ по отравлению в Солсбери и не оказывать давления, как в случае с RT.

Также в российском посольстве выразили обеспокоенность состоянием здоровья Юлии Скрипаль и отсутствием информации о ней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на странные смерти ученых в Великобритании, часть которых работала в известной химической лаборатории в Портон-Дауне. Также она призвала Лондон не торопиться с уничтожением улик по «делу Скрипалей».

Напомни, 11 апреля Юлию Скрипаль, выписанную из больницы в Солсбери, доставили в госпиталь на военной базе.