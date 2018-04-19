Раскольнической церкви поручено молиться за Порошенко

Предстоятель неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), митрополит Макарий призвал возносить молитвы за президента Украины Петра Порошенко.

Епископат УАПЦ и патриарший совет встретился с президентом страны Петром Порошенко, сообщается в циркуляре, изданном главой УАПЦ, митрополитом Макарием.

«Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за всесвятейшего вселенского патриарха Варфоломея, священный синод, президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления томоса об автокефалии православной церкви на Украине», - говорится в циркуляре.

Ранее в четверг Верховная рада поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви.

УАПЦ является неканонической религиозной организацией, появившейся в 1920-е годы в борьбе за отделение от Русской православнйо церкви. На Украине также действует УПЦ, относящаяся к Московскому патриархату.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что создание автокефальной церкви вряд ли найдет поддержку в Москве.

Ранее Порошенко заявлял, что до 28 июля Синод Вселенского патриарха может принять решение о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине.

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что не может поддержать создание «независимой церкви» на Украине.