В Гюмри началось шествие школьников против избрания Саргсяна

Ученики старших классов школ в Гюмри участвуют в акциях протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, сообщил источник в мэрии города.

«Небольшие группы, в основном старшеклассников и учащихся колледжей, проводят шествие по улицам города. Ситуация спокойная, никаких стычек не было. Накануне их действия были более активными», – передает источник РИА «Новости», добавив, что во вторник к протестующим вышел мэр города Самвел Баласанян.

Сообщается также, что полиция Армении в четверг задержала главу армянского села Нор Кянк (Новая Жизнь) Гарика Саргсяна, который с группой сторонников пытался перекрыть стратегическую для республики автомагистраль Север - Юг.

«Все задержанные, в том числе и Саргсян, находятся в отделении полиции города Веди. Если они не совершали правонарушения, то в течение трех часов будут отпущены», – передает ТАСС слова источника на месте событий.

Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении. По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.

Саргсяна избрали премьер-министром страны, несмотря на акции протеста.

Во вторник ночью после того, как полиция начала освобождать улицы от демонстрантов, группа молодых людей в медицинских масках устроила драку с полицейскими, разгромила витрины магазинов, сломала светофоры и дорожные знаки.

В среду в городе Гюмри в Армении начались столкновения между полицией и гражданами, протестующими против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.