В армянском Гюмри произошли стычки между протестующими и полицией

В городе Гюмри в Армении начались столкновения между полицией и гражданами, протестующими против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Полиция пресекла попытки жителей Гюмри перекрыть центральные улицы города, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию GALA TV.

Сообщается, что протестующие также митинговали у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Они потребовали открыть двери, чтобы учащиеся могли к ним присоединиться. Это получилось после перебранки с полицейскими.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении. Несмотря на это, во вторник Саргсяна избрали премьер-министром страны.

Во вторник ночью после того, как полиция начала освобождать улицы от демонстрантов, группа молодых людей в медицинских масках устроила драку с полицейскими, разгромила витрины магазинов, сломала светофоры и дорожные знаки.

В среду оппозиция снова перекрыла центр Еревана.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за тем, что происходит в Армении. «Надеемся, чтобы все проходило в рамках законности», – сказал он.