Кремль оценил ситуацию в Армении

Россия надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении и, собственно, главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, следит ли Кремль за тем, что происходит в Ереване.

Он напомнил также, что во вторник Владимир Путин накануне направил поздравительную телеграмму Сержу Саргсяну.

«Вечером, достаточно поздно, он позвонил ему по телефону и поздравил его с избранием главой кабинета министров. Безусловно, состоялся обмен мнениями», – сказал Песков.



Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении. По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.

Саргсяна избрали премьер-министром страны, несмотря на акции протеста.

Во вторник ночью после того, как полиция начала освобождать улицы от демонстрантов, группа молодых людей в медицинских масках устроила драку с полицейскими, разгромила витрины магазинов, сломала светофоры и дорожные знаки.

В среду оппозиция снова перекрыла центр Еревана.