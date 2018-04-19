Коста-Рика станет безвизовой для россиян

Правительство России одобрило соглашение с Коста-Рикой о взаимной отмене виз.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в Коста-Рику можно будет поехать без визы на срок до 90 дней, а соглашение между странами заключается на неопределенный срок.

Распоряжением поручается МИД России по достижении договоренности с Коста-Рикой подписать от имени правительства документ, который откроет безвизовый режим.

Напомним, в январе глава МИД Сергей Лавров, подводя итоги деятельности дипломатов в 2017 году, заявил, что в ближайшие два года Россия может установить безвизовый режим почти со всеми латиноамериканскими странами.