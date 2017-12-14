Буш-старший сказал, как США должны вести себя с Россией

Российский лидер Владимир Путин – умный тактик, и в отношениях с ним США должны быть напористы, заявил бывший президент США Джордж Буш.

В интервью телеканалу Fox News экс-глава Белого дома сказал, что «довольно хорошо» знает Путина. «Когда я говорил о том, что посмотрел в его глаза и увидел его душу, Россия была разорена. Ненадолго. И вот, цены на нефть выросли – и Путин изменился», – приводит слова Буша ИноТВ.

По мнению Буша, «проблема» в российско-американских отношениях заключается в том, что Путин якобы руководствуется принципом: «Я собираюсь победить, а США проиграют».

Буш рассказал, что после роста цен на нефть Путин изменился и стал «агрессивной личностью», он «желает восстановить советское влияние даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет».

«Поэтому я всегда полагал, что Соединенным Штатам важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми. Его нельзя недооценивать», – сказал Буш.

Среди проблем, существующих в России, Буш назвал «не такую уж сильную» экономику и «не такую уж положительную» демографическую динамику.

Еще в 2005 году Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Он говорил, что Советский Союз не нужно было разваливать. При этом Путин признавался, что не хотел бы жить в другом историческом периоде.

Глава государства также говорил, что после развала Советского Союза «мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию, мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений, надежность своей сплоченности».