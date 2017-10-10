Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту

Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур, сообщили в Минобороны России.

«Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме», – сообщили ТАСС в Минобороны.

В Минобороны также сообщили, что наземные средства военного ведомства приняли космический аппарат на управление, передает РИА «Новости».

Старт ракеты-носителя «Протон-М» успешно прошел в 01.12 мск. Спустя 10 минут головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Напомним, запущен уже второй спутник «Благовест», министерство намерено к 2020 году развернуть группировку из четырех спутников.