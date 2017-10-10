Состоялся пуск «Протона» с военным спутником

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником, сообщило Минобороны.

Запуск производится в интересах российского военного ведомства. Ракета стартовала в 1.12 мск, передает ТАСС.

Разгонный блок «Бриз-М» с военным спутником штатно отделился от третьей ступени ракеты в 1.22 мск.

Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС России.

Напомним, запущен уже второй спутник «Благовест», министерство намерено к 2020 году развернуть группировку из четырех спутников. Они должны предоставить высокоскоростной доступ в интернет, передачу данных, телефонную и видеосвязь с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.