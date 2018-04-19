В московском колодце нашли скелет

Следователи проводят проверку после обнаружения человеческого скелета в водосточном колодце в парке Покровское-Стрешнево в Москве, рассказала старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова.

«18 апреля на территории парка Покровское-Стрешнево в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце были обнаружены останки человеческого скелета. По данному факту проводится доследственная проверка», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

В конце января 2018 года в техническом помещении под Донбасским путепроводом на юге Москвы обнаружен человеческий скелет.

Напомним, ранее следственными органами была начата проверка по факту обнаружения двух человеческих скелетов на северо-востоке столицы.