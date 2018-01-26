Под Донбасским путепроводом в Москве нашли скелет

В техническом помещении под Донбасским путепроводом на юге Москвы обнаружен человеческий скелет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По адресу Варшавское шоссе, дом 50 вчера в 18.00 в техническом помещении под Донбасским путепроводом обнаружен человеческий скелет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства, не уточнившего подробностей находки.

Напомним, ранее следственными органами была начата проверка по факту обнаружения двух человеческих скелетов на северо-востоке столицы.