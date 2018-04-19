Баскская группировка ЭТА собралась объявить о роспуске

В ближайшее время баскская террористическая группировка ЭТА в Испании объявит о самороспуске, сообщают СМИ.

Как ожидается, объявление будет сделано в течение первых выходных мая. 23 апреля должна состояться пресс-конференция посредников в переговорах между испанскими властями и группировкой. На пресс-конференции расскажут о предстоящем самороспуске ЭТА, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTN24.