Фанат напал на Лану Дель Рей во время концерта

Лана Дель Рей подверглась нападению фаната во время концерта в Антверпене во вторник.

Нападение на певицу произошло в конце ее выступления в Антверпене, сообщает Daily Mail.

На видеозаписи, снятой во время концерта, видно, как мужчина выскакивает из толпы и приземляется на женщину, одетую в белое. Уточняется, что, видимо, это была певица, покидающая сцену.

Участники концерта написали в Twitter, переживая о состоянии певицы. Представители Ланы Дель Рей пока не прокомментировали инцидент.