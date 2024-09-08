  • Новость часаШольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
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    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    12 комментариев
    8 сентября 2024, 18:14 • Новости дня

    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Коц: Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль УАЗ, на котором ехали трое военнослужащих ВС России, подорвался на противотанковой мине ТМ-62 на Угледарском направлении, бойцы выжили, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Инцидент произошел, когда военнослужащие ехали через поле на срочную эвакуацию, написал Коц в Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Он добавил, что все трое бойцов выжили и уже вернулись в строй.

    Ранее российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

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    6 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис

    Американист Дробницкий: Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американские политики перестали понимать шутки. Они плохо образованы и не обладают уверенностью в себе. Даже легкая ирония в их адрес рискует обернуться долгими тирадами о вмешательстве в президентскую гонку, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах президента США.

    «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американских политиков. Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряли способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы», – считает собеседник.

    «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

    «Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Как говорится, порою лучше промолчать. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – заключил Дробницкий.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

    Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

    Между тем высказывание российского лидера уже вызвало в США немалый ажиотаж. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он якобы пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

    Сам кандидат от Республиканской партии оказался в замешательстве от шутки Владимира Путина. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – уточнил он. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Суд в Москве арестовал бойца MMA Мискиншоева за избиение мужчины

    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о нападении на мужчину у метро «Рязанский проспект» в Москве арестован боец смешанных единоборств (MMA) Эраджа Мискиншоев.

    Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы, передает ТАСС. По информации с сайта суда, Мискиншоев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

    По версии следствия, боец вместе со знакомым в ходе драки у метро «Рязанский проспект» причинил незнакомцу тяжелые травмы.

    Мискиншоев, 24-летний уроженец Таджикистана, является мастером спорта по боевому самбо и имеет опыт выступлений на соревнованиях по панкратиону. Он выиграл три из четырех боев на турнирах MMA.

    В прошлом году бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана спецоперации.

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    6 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Минфин запустил процедуру замещения евробондов
    Минфин запустил процедуру замещения евробондов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство финансов РФ объявило о запуске процедуры замещения суверенных еврооблигаций.

    К замещению принимаются все выпуски еврооблигаций Российской Федерации, сообщает «Интерфакс».

    Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость новых бумаг будут соответствовать условиям замещаемых евробондов.

    Процедура замещения предусматривает два варианта оферт. Первый вариант предоставляется держателями еврооблигаций в российский депозитарий не позднее 18:00 мск 14 ноября. Второй вариант предусматривает передачу прав на евробонды Минфину через «Национальный расчетный депозитарий» не позднее 18:00 мск 15 октября.

    Отмечается, что Минфин примет решение по офертам 5 декабря.

    Ранее сообщалось, что Россия сократила ежемесячные вложения в американские гособлигации до 45 млн долларов.

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    6 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Дуров отказался от помощи российских и эмиратских дипломатов

    Politico: Дуров отказался от помощи российских и эмиратских дипломатов

    Дуров отказался от помощи российских и эмиратских дипломатов
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, находящийся под арестом во Франции, отказался от предложения России и Объединенных Арабских Эмиратов оказать ему консульскую помощь, пишет Politico.

    По данным газеты, Дуров отклонил предложение России о консульской защите и визит представителя консульства ОАЭ, передает ТАСС.

    При этом он выразил согласие на то, чтобы посольство ОАЭ было проинформировано о его ситуации.

    Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

    Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

    Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.

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    6 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

    Глава МИД Лавров сообщил об отсутствии конструктива на встрече с экс-главой МИД Украины Кулебой

    Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в ходе единственной встречи в 2022 году в Турции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой не было ничего нового и конструктивного.

    По его словам, тогда главой МИД Турции был Мевлют Чавушоглу, именно он очень просил Лаврова приехать, так как «украинская сторона, в частности Дмитрий Кулеба, передали туркам идею о встрече», передает ТАСС.

    «Меня заверили, что все очень серьезно: Кулеба сказал, ему есть, что передать… Кулеба зачитал с бумажки на английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала спецоперации, даже до ее начала», – подчеркнул Лавров, отметив, что не услышал ничего нового и конструктивного.

    При этом глава российского МИД напомнил, что реальная работа шла по линии делегаций.

    «С нашей стороны ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны – глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия», – сказал он, заметив, что они встречались в Белоруссии, а позднее в Стамбуле смогли достигнуть ряда договоренностей.

    Накануне в Раде утвердили отставку Кулебы с должности. Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «Кулеба с возу».

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    8 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в военных учениях, а также провести мероприятия по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в этом году.

    Также у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны.

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    7 сентября 2024, 09:26 • Новости дня
    Отменен товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу

    Tекст: Александра Юдина

    В Ханое отменили матч сборных России и Таиланда по футболу в рамках товарищеского турнира, сообщил источник.

    Известно, что российская сборная не сможет провести матч из-за особенностей графика, передает ТАСС.

    Ранее встреча была запланирована на 7 сентября, однако была отменена из-за непогоды.

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    5 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Запущена работа ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Общественной палате (ОП) России начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за голосованием, в работе которого будут задействованы наблюдатели из общественных палат, общественных организаций и волонтеры.

    Ситцентр будет работать с 5 по 9 сентября, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    «На протяжении всех дней выборов наблюдатели из общественных палат, общественных организаций, волонтеры будут обеспечивать общественный контроль за выборами. И мы традиционно открываем наш ситуационный центр, который в круглосуточном режиме будет на связи с общественными штабами в регионах», – сообщил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Волонтеры ситуационного центра будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП России и портал monitoring.oprf.ru.

    «Ситуационный центр Общественной палаты по традиции станет площадкой, где будет аккумулироваться самая актуальная информация о ходе голосования в регионах России. Волонтеры ситцентра, принимающие звонки по горячей линии, в случае необходимости смогут связаться с любым общественным наблюдателем для проверки ситуации. Ни один сигнал или обращение не останутся незамеченными», – рассказала председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Она сообщила, что на избирательные участки от субъектов общественного контроля будет направлено порядка 47,5 тыс. наблюдателей. Предварительно они прошли программу подготовки ОП России и НОМ. Всего было обучено более 65 тыс. наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.

    В пресс-брифингах также примут участие члены ОП России, члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.

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    7 сентября 2024, 08:20 • Новости дня
    В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь субботу в Острогожском районе Воронежской области произошел масштабный пожар, спровоцированный падением украинских беспилотников на объекты с боеприпасами, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки беспилотников и возникшего в Острогожском районе региона пожара объявлен режим ЧС.

    Гусев сообщил, что для ликвидации последствий привлечены значительные силы и средства МЧС России и других экстренных служб. Также организована эвакуация жителей населенного пункта, оказавшегося в зоне опасности.

    «Для эвакуированных граждан развернуты пункты временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь», – заверил глава региона.

    Ранее сообщалось, что после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов». Объявлена эвакуация нескольких сел.

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    6 сентября 2024, 08:15 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны: Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ранним утром уничтожила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 7.00 мск система ПВО обнаружила и уничтожила украинский беспилотник, направлявшийся к объектам гражданской инфраструктуры на территории Белгородской области.

    Ранее российские артиллеристы ударили по местам запуска дронов ВСУ в Харьковской области.

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    6 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым

    Спикер МИД Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказала резкую критику в адрес французских властей по поводу инцидента с основателем Telegram Павлом Дуровым, отметив неспособность Парижа дать внятное объяснение произошедшего и утрату навыков работы с общественностью в условиях демократии.

    По ее словам, ситуация с Павлом Дуровым является «отвратительной и трагикомичной», а самым вопиющим является не сам факт давления на российского предпринимателя, а неспособность французских властей предоставить обществу внятное объяснение своих действий, передает РИА «Новости».

    «Они не смогли объяснить это ни своему населению, ни мировому сообществу... Потому что утратили навык реально действующих демократических механизмов», – подчеркнула дипломат.

    По мнению Захаровой, французские власти привыкли использовать информационные технологии исключительно для пропаганды собственной точки зрения, игнорируя при этом принципы открытости и диалога с обществом.

    Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

    Между тем, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

    Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.

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    6 сентября 2024, 07:51 • Новости дня
    Минэнерго: Гидропотенциал России позволяет построить ГЭС на 250 ГВт

    Tекст: Александра Юдина

    Россия имеет огромный гидропотенциал, он позволяет построить гидроэлектростанции на 250 гигаватт, заявил на канале «Россия-24» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) лава Минэнерго Сергей Цивилев.

    «У нас огромный гидропотенциал в стране – примерно на 250 гигаватт мы можем построить гидроэлектростанции. Сегодня у нас построено только на 50 с небольшим гигаватт», – передает ТАСС его слова.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Дальний Восток стал окном России в новую экономическую реальность.

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    6 сентября 2024, 08:50 • Новости дня
    Песков: Министры в кабмине работают на пределе возможностей

    Tекст: Александра Юдина

    Все члены российского правительства работают на пределе своих возможностей, главным показателем эффективности является экономическая стабильность, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Все работают на пределе возможностей, эффективно. Мы видим стабильную экономическую ситуацию в нашей стране», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Кремля отметил, что никому в кабмине некогда считать, какие итоги можно привести по истечении ста дней с момента начала работы обновленного состава правительства.

    «График работы и правительства, и президента фактически круглосуточный, настолько интенсивный, что ни у кого нет времени для того, чтобы заниматься подведением первых результатов», – подчеркнул он.

    Песков заверил, что в правительстве решают много задач, имеют много планов, в том числе продолжение ведения нацпроектов, которые в данный момент конкретизируются и формулируются.

    Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин и днем, и ночью получает доклады по военной повестке.

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    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на слова российского президента имеет простое объяснение. Подробности

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    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

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