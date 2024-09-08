Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Захарова назвал смех Камалы Харрис «гнетущим»
Смех вице-президента США, кандидата на высший государственный пост от демократов Камалы Харрис является «гнетущим», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова прокомментировала журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявления президента РФ Владимира Путина о смехе Харрис, отметив, что существует разница между смехом, наполненным доброй энергетикой, и тем, что оказывает гнетущее воздействие, передает ТАСС.
По ее словам, у одних людей бывает «заразительный смех, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой», а у других – смех может сразу быть «признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий». «Думаю, в этом контексте и было сказано», – уточнила дипломат.
Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства. Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо.
Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка Путина о Харрис вызвала неподдельный страх в Белом доме.