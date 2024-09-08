Захарова назвал смех Камалы Харрис «гнетущим»

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова прокомментировала журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявления президента РФ Владимира Путина о смехе Харрис, отметив, что существует разница между смехом, наполненным доброй энергетикой, и тем, что оказывает гнетущее воздействие, передает ТАСС.

По ее словам, у одних людей бывает «заразительный смех, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой», а у других – смех может сразу быть «признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий». «Думаю, в этом контексте и было сказано», – уточнила дипломат.

Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства. Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо.

Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка Путина о Харрис вызвала неподдельный страх в Белом доме.