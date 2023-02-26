Глава ЦРУ заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина

Глава ЦРУ Бернс заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в 2022 году

Отношение со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким», заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс в интервью CBS News отметил, что также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина: чувство дерзости и высокомерия, передает РИА «Новости».

Чувство, которое, по его словам, отражает собственное мнение президента России Владимира Путина, «его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость.

Как отмечается, Бернс назвал встречу «довольно удручающей».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в 2022 году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину.

Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.