На Восточном экономическом форуме Владимир Путин сказал, что освобождение Донбасса является первоочередной целью России. А первое освобождение региона от нацистов произошло в сентябре 1943 года. День освобождения Донбасса отмечается 8 сентября, когда части вермахта были выбиты из Сталино – так раньше назывался Донецк.

7 сентября, когда начался штурм города, немцы оказывали ожесточенное сопротивление, переходили в контратаки, хотя понимали, что город не удержат. Дело в том, что после взятия Таганрога Красной армией 30 августа части вермахта в Донбассе повсеместно отступали, опасаясь оказаться в окружении. Но при этом вели арьергардные бои и до последнего пытались вывести из Донбасса всё что возможно, включая людей. По воспоминаниям генерал-майора Владимира Семеновича Антонова, возглавляемая им 301-я стрелковая дивизия готовилась к штурму Макеевки (город, примыкающий к Донецку), и поступила информация, что немцы сгоняют в центр города его жителей для отправки на работы в Германию.

Для обороны Макеевки, кстати, немцы задействовали свой новейший танк «Тигр».

После 20.00 7 сентября немецкие части стали покидать Сталино, хотя отдельные отряды оставались в городе: прикрывали отступление и имитировали крепкую оборону. Когда части РККА вошли в город, они увидели удручающую картину. Вот что в своих мемуарах написала ветеран войны А.В. Никулина: «Над городом – сплошная завеса дыма, через которую не могут пробиться лучи солнца. Радость победы омрачается душевной болью: куда ни взглянешь – руины, руины…».

Но Донбасская освободительная операция не закончилась с освобождением Сталино, завершилась она уже в 20-х числах сентября. А началась 13 августа. И это была не первая попытка РККА освободить регион от нацистов.

В феврале 1943 года была предпринята крупная наступательная операция с целью выбить немцев из Ворошиловградской и Сталинской областей (нынешние ЛНР и ДНР). Из Ворошиловграда (Луганск) немцев выбить удалось, и нацисты его повторно занять не смогли, а вот Краматорск и Славянск, которые в ходе наступления также были освобождены Красной армией, вермахт в результате контрнаступления оккупировал повторно.

С 17 июля по 2 августа Красная армия пыталась прорвать укрепления немцев на реке Миус. Это небольшая речка, которая протекает по территории нынешних ЛНР, ДНР и Ростовской области, на ее правом берегу немцы создали мощнейшую систему укреплений. Советским воинам удалось ее прорвать, однако в результате контрнаступления противник вернул утраченные позиции. Но бои на Миус-фронте были такие интенсивные, что немцы не смогли перебросить части из Донбасса на Курскую дугу. Наоборот, чтобы не допустить крушения своего фронта на юге Донбасса, немецкое командование сняло с Курского направления несколько танковых дивизий и авиагруппу. Это и было помощью советским войскам под Курском.

В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

Только 80 лет назад войска противника оттягивались с Курского направления на Миус-фронт, а в начале августа нынешнего года Зеленский и его приспешники снимали отдельные части из Донбасса для вторжения на курскую землю. И что не менее важно, в курской авантюре используются элитные бригады и подразделения спецназа Украины, которые в другой ситуации могли быть переброшены под Красноармейск (Покровск). Хотя, по информации украинских Telegram-каналов, сейчас происходит обратный процесс, и главком ВСУ Александр Сырский начинает переброску резервов с Курского направления на Красноармейское. Если это так, то в некоторой степени повторяется ситуация 1943 года.

Понятно, что прямые исторические аналогии всегда хромают. За 80 лет значительно усовершенствовалось вооружение – а значит, во многом изменились методы ведения войны. Во времена Великой Отечественной не было разведывательных и ударных беспилотников, ракетного вооружения, космических спутников, которые видят почти всё. Скрытно подготовить операции, в которых были бы задействованы сотни тысяч и даже миллионы солдат и тысячи единиц техники, сегодня нереально. А в 1944-м РККА провела операцию «Багратион», в результате которой была освобождена Белоруссия, а англо-американские войска высадились в Нормандии, и оба удара стали для немцев сюрпризом.

Кроме того, во время Донбасской освободительной операции Красная армия имела почти двукратное преимущество в личном составе – миллион солдат против 540 тыс. солдат вермахта. Было преимущество в танках и авиации. Также не стоит забывать о факторе освобожденного Таганрога, под которым в окружение попал целый немецкий корпус, и командующий немецкими войсками в Донбассе фельдмаршал Эрих фон Манштейн понимал, что если не уведет немецкие дивизии из региона, то получит удар с юга во фланг.

Историю нельзя забывать, однако и экстраполировать события прошлого на настоящее без учета факторов современности опасно, можно оказаться в плену иллюзий.

В 1943 году была тяжелая битва за донбасские земли, которую нужно помнить и гордиться победой предков, а сегодня идет современная освободительная операция. Она проходит не так быстро, как хотелось бы жителям региона и России в целом, но нужно поклониться русским воинам за то, что они сделали – освободили Мариуполь, Артемовск, Авдеевку. И если все будет хорошо, то скоро будет освобожден и Красноармейск. А учитывая его логистическое значение для снабжения ВСУ в Славянске и Краматорске, а также то, что станет возможным наступление на эту группировку не только с востока, но и с запада, то Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий.

И думается, пройдет не так много времени, и можно будет назвать дату второго освобождения Донбасса от нацистов (на этот раз украинских), которую будут чтить не меньше, чем 8 сентября.