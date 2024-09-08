Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Израиль заявил о ликвидации командира ракетного взвода ХАМАС в Газе
Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили командира взвода ракетных сил батальона «Хан-Юнис» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По информации армейской пресс-службы, командир ХАМАС был ликвидирован в результате удара с воздуха 3 сентября, он «отвечал за запуск ракет из района Хан-Юниса [на юге сектора Газа] в сторону южных и центральных районов Израиля», передает РИА «Новости».
В ЦАХАЛ также сообщили, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли удары по 25 военным объектам ХАМАС в Газе, передает ТАСС.
Ранее Израиль ликвидировал замглавы службы безопасности ХАМАС на севере Газы.