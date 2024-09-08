Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Украинский дрон уничтожен над Курской областью
Минобороны: Украинский дрон уничтожен над Курской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны.
Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории России с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 16.30, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области.