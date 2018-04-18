Трамп подтвердил встречу Помпео с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что кандидат в госсекретари США Майк Помпео встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе.

«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в КНДР на прошлой неделе. Встреча прошла гладко, сложились хорошие отношения. Детали саммита сейчас прорабатываются. Денуклеаризация будет большим делом для мира и Северной Кореи», – написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее в среду газета Washington Post сообщила, что кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, когда в апреле тайно посещал КНДР.